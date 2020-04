Zaia: "Il governo sta prendendo decisioni. Aspettiamoci il Dpcm a breve"

, "quello che è accaduto ieri è assolutamente sotto gli occhi di tutti: non ho visto scampagnate, volontà di fare un gran gioco di squadra" spiega Zaia., "immagino che il governo stai accelerando perché stanno prendendo delle decisioni. La Fase 2 sta prendendo sempre più corpo, immagino un Dpcm in arrivo, questa notte per esempio, ovvero che non siano fatte per nulla queste riunioni" spiega Zaia. "Ho l'impressione che nel Dpcm ci sarà l'App" afferma."Nessun conflitto con i prefetti, noi applichiamo la legge". Zaia presenta alcune specifiche sull'ultima ordinanza e dimostra che l'ordinanza del Veneto è in scia ai Dpcm del governo e che altre regioni hanno adottato le medesime scelte. Per i cibi di asporto, nelle Faq del governo si trova: "si può sempre uscire per acquistare generi alimentari".I cimiteri non sono mai stati chiusi dal governo, ma è una indicazione di una circolare ministeriale. Le fiorerie: una circolare del ministero del 18 aprile dice che sono aperte. Abbigliamento bambini, librerie e cartolerie: il Dpcm le ha aperte tutta la settimana, il Veneto aveva applicato la restrizione ai due giorni al settimana, quindi ora c'è allineamento con il governo.. La Faq del governo lo ammette.alla luce del contesto nazionale. "La comunità scientifica deve dare una indicazione univoca. La mascherina serve".Stiamo cercando di organizzare per i bambini una rete di "babysitteraggio" tra centri estivi, scuole paritarie, servizi educativi di associazioni ecc, che permettano alle famiglie di andare a lavorare lasciando in custodia i figli. Comunque al governo chiediamo a gran voce dei contributi per le famiglie".