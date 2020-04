Festa della mamma: l’Azalea della Ricerca di Fondazione Airc arriva con Amazon 

ROVIGO – In occasione della Festa della Mamma ritorna l’appuntamento con l’Azalea della Ricerca di Fondazione Airc. Quest’anno, per la prima volta dal lancio dell’iniziativa nel 1984, le azalee, il fiore simbolo della più nota e longeva raccolta fondi di piazza per la ricerca sui tumori delle donne, non coloreranno le 3.700 piazze, ma saranno disponibili esclusivamente online su Amazon.it da lunedì 27 aprile, a fronte di una donazione di 15 euro.

Una scelta doverosa per tutelare la salute di volontari e sostenitori della Fondazione dai rischi dell’emergenza Covid-19, possibile grazie al coinvolgimento di Amazon che ha raccolto il testimone dalle mani dei 20 mila volontari Airc per portare l’Azalea della Ricerca direttamente a casa.

Mariangela Marseglia, Country Manager di Amazon Italia, ha dichiarato: “Siamo immensamente orgogliosi di tutte le iniziative realizzate nelle ultime settimane per offrire supporto, in varie forme, a molte associazioni che nel corso di questa emergenza stanno continuando a presentare soccorso a chi si trova in condizioni di difficoltà. In occasione della Festa della Mamma abbiamo pensato di fare un passo ulteriore mettendo a disposizione Amazon.it e la nostra rete logistica per permettere a Fondazione Airc di non mancare l’ormai consueto appuntamento con la raccolta fondi a sostegno della ricerca oncologica. Ringraziamo inoltre Brt Corriere Espresso per essere partner in questa iniziativa insieme a noi. Ci preme sottolineare che tutto il ricavato della vendita andrà ad AIRC e a sostegno del suo progetto di ricerca. Con la consegna di queste azalee, vogliamo consegnare anche noi un grande abbraccio virtuale nelle case di tutte le donne e mamme italiane”.

Il Presidente di Fondazione Airc, Pier Giuseppe Torrani, ha commentato l’iniziativa dichiarando: “Alla luce dell’attuale situazione di emergenza e delle misure di sicurezza che siamo tutti chiamati a rispettare, quest’anno non era possibile pensare di portare le nostre azalee della ricerca nelle piazze di tutto il Paese. Ringrazio Amazon per il suo sostegno e per essersi dimostrato un partner lungimirante e concreto, facendo propria la sfida di Fondazione Airc e l’impegno a non fermare, oggi più che mai, la ricerca sul cancro e il lavoro dei suoi 5.300 ricercatori. Un grazie anche a Brt Corriere Espresso: grazie alla sua rete logistica potremo portare le Azalee della Ricerca direttamente nelle case degli italiani ed essere vicini ai nostri sostenitori”.

“In questo particolare momento storico - spiega Dalmazio Manti, Ceo di Brt Corriere Espresso - il settore dei trasporti ha assunto una funzione ancor più prioritaria. Ogni giorno diamo il massimo per sostenere l’economia italiana supportando il lavoro delle aziende e consegnando alle persone i beni necessari per la vita di tutti i giorni. Noi di Brt Corriere Espresso abbiamo grande fiducia nella ricerca scientifica di Airc, pertanto siamo orgogliosi di mettere a disposizione dell’Associazione la nostra rete logistica e distributiva con oltre 18.000 persone dislocate in 190 filiali su tutto il territorio nazionale, per consegnare le Azalee della Ricerca direttamente nelle case degli italiani”.

Questa iniziativa rappresenta un’ulteriore dimostrazione dell’impegno di Amazon nei confronti delle comunità che nelle ultime settimane si è sostanziato nelle donazioni effettuate a sostegno della Protezione Civile italiana e del Banco Alimentare della Lombardia. Maggiori informazioni in merito alle iniziative realizzate da Amazon a sostegno di chi è stato più duramente colpito da questa crisi, sono disponibili su Aboutamazon.it.

