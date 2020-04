"Le aziende adriesi non possono più attendere: occorre agire subito"

ADRIA (Rovigo) - "Sono passati quasi due mesi dai miei primi appelli di sgravi fiscali ed iniezioni di liquidità ad aziende e commercianti adriesi, ma ancora nulla si è mosso". Così l'ex vicesidnaco ed esponente di Forza italia, Federico Simoni, che in più occasioni aveva fatto sentire la sua voce per cercar di dare una mano ai commercianti."Perchè proprio quel bando, al punto 8.1.b prevede già, tra gli elementi di premialità, "le specifiche misure di fiscalità di vantaggio adottate, quali la riduzione dei canoni per l’occupazione di spazi e aree pubbliche, la riduzione dei tributi sui servizi e sui rifiuti, la riduzione del costo dei parcheggi per una sosta a tempo limitato finalizzata ad acquisti veloci".Poi l'affondo all'amministrazione: "Un sindaco di Adria che sia all'altezza del proprio ruolo dovrebbe aver fatto, sin da subito, tutti quei provvedimenti che molti esponenti politici della minoranza gli hanno suggerito: non solo lo spostamento dei pagamenti,Inoltre, visto che le misure di distanziamento penalizzeranno soprattutto bar e ristoranti, prevedere l'annullamento del canone occupazione suolo pubblico e l'ampliamento della metratura per tutti i plateatici per il 2020, di modo che i tavolini e le sedie siano alla giusta distanza, senza gravare ulteriormente sui ristoratori che vedranno sacrificati molto posti a sedere".Concludendo: "Servono misure veloci, rapide, concrete, perché l'economia, come il virus, procede molto velocemente. Ma mentre per il virus le misure sanitarie di contenimento stanno dando buoni frutti, per l'economia ancora non si vede nulla: misure del governo nazionale del tutto carenti, e nessuna vera misura da parte dell'amministrazione comunale. Oltre al coraggio, caro sindaco, serve consapevolezza del tuo ruolo: non devi solo essere sindaco, ma devi anche farlo. Ed è ora che inizi, che è già troppo tardi".