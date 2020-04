Riparte il progetto orti urbani ad Adria

ADRIA (Rovigo) - Con l’ordinanza del presidente Luca Zaia (numero 42 del 24 aprile) anche in Veneto è possibile recarsi presso gli orti urbani. Questa notizia arriva dopo settimane di trepidazione da parte di quei cittadini che da anni si occupano del progetto omonimo "orti urbani". L’iniziativa, nata all’interno del circolo Acli Carbonara "Piergiorgio Braghin" aps (associazione di promozione sociale), in collaborazione con l’azienda agricola “gli orticelli di Giulia ”, consiste nella possibilità di coltivare un piccolo appezzamento di terreno da parte di chi non ha la possibilità di farlo a casa propria.“Stare assieme è sempre stato il cardine di questa esperienza e, anche se oggi siamo costretti a limitare le occasioni di incontro per non creare assembramenti, siamo convinti che presto gli appezzamenti di terreno che si trovano in località Orticelli, torneranno ad essere un punto di incontro e di scambio, dove anche i bambini possono imparare a prendersi cura della terra e produrre cibo in maniera naturale”.