Parchi non recintati e piste ciclabili aperti

ROVIGO - Una bella notizia per i runner, i ciclisti, o semplicemente per chi vuole fare una passeggiata in sicurezza. Il sindaco Edoardo Gaffeo ha revocato la proroga di chiusura al pubblico delle piste ciclabili e di parchi e aree verdi comunali non recintati.

La decisione è stata presa a seguito dell'ordinanza di ieri del presidente della Regione Veneto Luca Zaia (LEGGI ARTICOLO), che al punto 1 “liberalizza” l'attività motoria anche in bicicletta e all'aperto. Pertanto, il sindaco ha ritenuto, anche per la sicurezza dei cittadini, di aprire le aree tipicamente destinate a tali attività.

Resta in vigore il divieto di assembramento con l'obbligo di mantenere la distanza di un metro tra persone e l'utilizzo di mascherine e guanti o di idoneo liquido igienizzante. Una scelta saggia, ma ora i cittadini devono assolutamente usare il buon senso.