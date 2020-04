Cgil, Cisl e Uil al direttore del Csa di Adria: Vergogna! Vattene

ADRIA (Rovigo) -Dopo anni di battaglie contro la precedente amministrazione, presieduta da Sandra Passadore, sembrava essere arrivata la pace con la promozione di Simone Mori da consigliere del Cda (componente di minoranza affermava lui, con Passadore presidente) a presidente della struttura, maLa pietra dello scandalo questa volta è la cancellazione di una indennità, pochi euro affermano le sigle, fatta con sadismo: l'indennità di sostituzione per i colleghi lavoratori in malattia."Gli angeli al Csa di Adria sono caduti dal cielo puniti dal signore, il direttore della struttura Mauro Badiale. Un potentato che la sola Iegge, e la Regione che non sta facendo nulla per fermarlo, continua a mantenerlo in quel ruolo malgrado tutti chiedano venga sostituito e finisca questa triste storia che da troppo tempo si sta trascinando in questa struttura" sottoscrivono Davide Benazzo per Cgil, Francesco Malin per Cisl e Maria Cristiano Pavarin per Uil.II Governo ha stanziato fondi, la regione ha stanziato fondi, con tutte le strutture stiamo discutendo come premiare i lavoratori, gli angeli, per quello che stanno facendo. I singoli cittadini, i commercianti, tutti che riconoscono con quello che possono il lavoro che fanno... ma iDa anni esiste un accordo decentrato al Csa dove si prevede si utilizzino parte dei soldi destinati alia produttività perPochi euro che non cambiano la vita, ma che avevano la finalità di premiare chi si mette più in gioco, chi, sapendo cosa vuol dire aver meno personale in servizio per gli Ospiti e i propri colleghi, rinuncia a stare con la propria famiglia decide di rientrare in servizio.Soldi che non vengono dal bilancio del Csa perchè parte del salario accessorio già dovuti ai lavoratori e che da anni avevamo deciso, per una piccola parte, di destinare ai Lavoratori in questa modo. Ma questa,Non gli interessa nemmeno quello che il mondo intero sta facendo o pensa di fare per questi lavoratori.La normale risposta sarebbe quella di togliere questa disponibilità da parte dei lavoratori, ma i dipendenti del Csa sono ben diversi da questa direttore, amana il loro lavoro e non vogliono creare problemi agli ospiti soprattutto in questa delicato momento.".