La palestra è la nostra casa, per il momento

ROVIGO - Dalla provincia di Rovigo al resto del Veneto e non solo: la ginnastica per anziani di Uisp Rovigo è a disposizione delle persone, che vogliano fare attività fisica a casa, grazie agli allenamenti curati e preparati dagli istruttori del Comitato Unione Italiana Sport per Tutti (Uisp) di Rovigo. Dove? Sul sito web della Regione Veneto nella pagina dedicata all’attività fisica da fare a casa a causa del confinamento Covid 19.

Questo il link per accedere ai video: https://www.regione.veneto.it/web/sanita/covid-19-attivita-fisica

Un riconoscimento importante. Dal salotto di casa, coerentemente con gli obiettivi del Piano Regionale di Prevenzione di cui Uisp Veneto è partner, al sito della Regione Veneto con video tutorial di Uisp Rovigo che propongono Ginnastica dolce e Attività Fisica Adattata (Afa). Due attività che da più di dieci anni anni fanno parte del “Progetto Integrato per la promozione della salute nella popolazione adulta e anziana” che si è affermato in Polesine come una buona pratica grazie ad alleanze tra Terzo settore (Uisp), con le Istituzioni (Ulss 5, Comuni, Provincia) e con il settore bancario filantropico (la Fondazione della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo). “Un sistema di offerte per la popolazione, in cui a basso costo, si sono realizzate opportunità di attività fisica di qualità per promuovere la salute di molti cittadini polesani in diverse condizioni di salute. Di tutto questo siamo orgogliosi, riteniamo congiuntamente a tutti i partner Istituzionali” commenta Massimo Gasparetto, vicepresidente di Uisp Rovigo e referente del progetto.

Oltre alla pubblicazione dei video con proposte di attività per anziani sul sito web della Regione Veneto, Uisp Rovigo sta continuando ad aderire alla campagna de l’Uisp Nazionale “La palestra è la nostra casa” partita con il lockdown causato dall’emergenza Coronavirus. Con video preparati dagli istruttori delle diverse discipline. Il più recente quello “Qi gong” disciplina orientale che il Comitato intende promuovere per il benessere fisico e mentale. “La nostra associazione è stata chiamata da subito, a fare la propria parte nel favorire l’equilibrio e il benessere di ogni singola persona, dei nostri soci, ma anche di tutti coloro che potranno entrare in relazione con noi durante questo periodo. Cerchiamo di essere vicini a tutti” conclude Gasparetto.