Rovigo riparte con negozi e bar riversati su piazze e vie, percorsi ciclabili e drive in

ROVIGO - “, lo dice il sindaco Edoardo Gaffeo nella conferenza stampa via social del 30 aprile.L’amministrazione comunale di Rovigo si sta predisponendo perL’emergenza Coronavirus è arrivata proprio si stavano per tenere le prime battute del tavolo del commercio cittadino, che grazie al bando dei distretti commerciali del Veneto, ha i finanziamenti necessari, assieme a quelli comunali, per una attività di programmazione. “”. Uno “stile” che Rovigo ha già conosciuto e apprezzato con gli appuntamenti dello “Sbaracco”.“Questo permette un ripensamento importante degli spazi della città.” spiega Gaffeo.Dalla settimana prossima parte l’operazione di ricognizione, per chi lo desidererà, per valutare le modalità operativa e stilare la mappatura completa di tutte le esigenze segnalate. Le esigenze espresse verranno inserite sulla cartografia della città per riprensare flussi e gli spazi di vita della città.L'amministrazione Gaffeo molto probabilmente dovrà rispondere alla domanda se il Corso sia un collegamento tra due punti della città o se sia un "salotto" da vivere in sicurezza e da sfruttare commercialmente.“Questo ci permetterà di riprensare anche gli eventi e le attività di natura culturale. Il distanziamento sociale sarà un tema importante di cui tenere conto, stiamo pensando a drive in, bike in, o ad iniziative per gruppi di spettatori itineranti nell’ambito della città” spiega Gaffeo.