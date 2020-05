Contagio praticamente azzerato. Lunedì 4 maggio inizia la Fase due anche per ospedali di Rovigo, Adria e le case di riposo

ROVIGO -Inutile arrivare in anticipo sugli appuntamenti, non si potrà entrare. Tutti saranno tenuti al massimo rispetto degli orari, medici compresi.Se l'emergenza del ricovero non darà il tempo per l'esito del tampone al Coronavirus il paziente rimarrà in una area filtro dell'ospedale, individuata in una parte di Malattie infettive. Se risulterà positivo, andrà a Trecenta, se negativo entrerà nel reparto di competenza.Le cose non torneranno come prima dell’epidemia di Covid-19, le strutture saranno riorganizzate per abbassare al minimo il rischio di possibili contagi. L’ospedale è un contenitore chiuso con tante persone dentro, quindi un luogo fragile e ad alto rischio.Finché sarà necessaria la convivenza con il virus le cose saranno diverse, in particolare:con misurazione di temperatura (deve essere inferiore a 37,5 gradi) e protocolli di igiene e sicurezza, e ridotti allo stretto necessario, come l’accesso per visite o esami e/o accompagnamento nei casi previsti dai protocolli., tramite l’esibizione del foglio di prenotazione o, se non se ne è in possesso, con l’esibizione della tessera sanitaria o documento di identità.• tutti gli accessi ai Punti Prelievi proseguiranno, come nella fase emergenziale, solo su appuntamento, tranne le urgenze;• gli ospedali saranno aperti dalle ore 7 alle 22. Verranno estesi gli orari delle visite anche al weekend per permettere la riduzione dei tempi d’attesa;• potenzieremo la telemedicina, sopratutto per tutti i controlli che possono essere fatti a distanza senza la presenza fisica del paziente;• saranno attivati dei percorsi dedicati per pazienti oncologici, pediatrici e per le donne in gravidanza. Sarà attivato, inoltre, un percorso dedicato anche per l’eventuale donna in gravidanza positiva al Covid-19;• gli accessi al• per tutti i ricoveri verrà effettuato il tampone prima dell’accesso, con aree filtro dedicate per i ricoveri non programmati.Per quanto riguarda l’ospedale dimentre una parte della struttura tornerà alle sue funzioni pre epidemia. Ci sarà, in quella struttura, un aumento dei posti letto.. Da lunedì riaprirà la PMA (Procreazione Medicalmente Assistita), una delle eccellenze di Trecenta.“Sicuramente qualcuno si lamenterà, vi chiedo di essere pazienti e di capire che tutto viene fatto per garantire la sicurezza di tutti e abbassare al minimo ogni possibile rischio di contagio” - ha evidenziato il direttore generale dell'Ulss 5 Polesana Antonio Compostella.