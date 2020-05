Zaia: "Ci prepariamo ad un 4 maggio importante: apertura per 1,2 milioni di Veneti"

VENEZIA MARGHERA - Il bollettino Veneto del Coronavirus del 2 maggio presentato da Luca Zaia, presidente della Regione del Veneto: oltre 371mila tamponi; 18.244 positivi; 7.165 in isolamento; ricoverati 1070; 108 terapie intensive Covid (245 i covic del 13 aprile); dimessi 2670 (+29 rispetto ad ieri); morti 1170, 13 nella ultime 24 ore, 1502 in totale. Sono 91 nati.

Donazioni. 57milioni di euro donati alla Regione Veneto per la partita Coronavirus, per 37mila versamenti. Luciano Benetton ha donato 100mila camici con polsini colorati, donazione da 1 milione di euro. "Grazie, i camici sono già in distribuzione" commenta Luca Zaia.

Bambini. Centinania di disegni di bambini. Grazie. Il tema della bandiera del leone di san marco torna spesso.

4 maggio. Ci prepariamo a un 4 maggio importante, 1,2 milioni di persone che ritornano in movimento. “Siamo in linea con il Dpcm, - conferma Zaia - c’è stata interlocuzione con il ministro Francesco Boccia, le ordinanze del Veneto sono lineari e rispettose del valore della salute. Invito come sempre i Veneti a non abbassare la guardia. La sfida ora passa non più ai clinici ma al popolo”.

Mascherine. Mascherine da indossare sempre quando si vedono persone o si incrociano, anche all’aria aperta. Il Coronavirus si diffonde per areosol, quindi c’è poco da fare gli eroi. La mascherina anche quando si è all’aria aperta. Altro apsetto è l’igienizazione delle mani. Non fate entrare negli esercizi commerciali chi è senza mascherina.

Veneto pronto. “Il Veneto è pronto per aprire, fatto salvo il parere della comunià scientifica - specifica Zaia - Non sto promuovendo cose che non si possono fare, la rete della comunità del Veneto è pronta se il governo vuole provare. Il Veneto riapre in linea con le scelte nazionali. Io mi fido dei Veneti, sappiamo con certezza che il futuro della comunià è in mano nostra”. Ogni Regione la sua linea? “Gioco di squadra, i governatori cercano di spiegare e rendere chiaro ciò che lo è poco”.

Sagre e manifestazioni. “Le Pro Loco vanno ringraziate per l’autotassazione” dice Zaia. Tra i settori più in difficoltà come spettacoli viaggianti, vivono attraverso la massa e l’assembramento, spero che il 18 maggio, futura dead line, se ci comportiamo bene, porti delle novità”.

Caffè sulla panchina o davanti al bar. “Il cibo da asporto si consuma a casa, come si mangia a casa, così si deve bere. E’ stata una scelta obbligata scrivere l’ordinanza così. Situazione ingiusta, mi spiace. Ma chi beve davanti al bar è multabile”.

Flash Mob nelle piazze. “Li sostengo perchè lo fanno in modo civile e rispettoso della legge. Qui in Veneto si protesta per andare a lavorare”.

Trasporto pubblico. Da lunedì 4 maggio si entra in una fase sperimentale, “si comincia con la distanza di 1 metro, al momento non ci sono gli studenti”.

Forte preoccupazione per il 4 maggio. Bambini, lunedì cosa succederà? “Non ci chiamiamo fuori da questo aspetto. Ci vuole una certificazione da parte del comitato medico scientifico, per portarli ai grest e centri estivi e alle strutture private. Una rete, network riusciamo a metterlo in piedi, ma dobbiamo essere autorizzati”.



Ordinanza 3 maggio. "Domani presenteremo un'ordinanza di proroga e di specificazione di ogni singola voce, una sorta di riferimento tipo Faq".