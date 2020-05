Il Parco ottiene il finanziamento per il pontile turistico di Pila

PORTO TOLLE (RO) - L’Ente Parco Delta del Po ha ottenuto un finanziamento per la realizzazione di un pontile di attracco turistico a Pila, nel comune di Porto Tolle. L'Agenzia Veneta per i pagamenti in Agricoltura (Avepa – Regione Veneto) ha stabilito di finanziare il progetto “Costruzione di approdo per natanti da diporto in località Pila” nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale L'ammissibilità al finanziamento è stata comunicata all’Ente dal Gal Polesine Delta del Po (delibera n. 27 dell’11/07/2019 – Bando 993 - Tipo di intervento 7.5.1 “Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali”). L'importo del contributo è pari a circa 136mila euro. L’intervento consentirà di supplire ad una carenza infrastrutturale a servizio del settore turistico e in generale del diporto nell'area del Delta del Po. L'iniziativa si inserisce in una più ampia programmazione che vede il Parco impegnato su diversi ambiti di intervento, sia per lo sviluppo del turismo sostenibile, sia per la tutela delle risorse ambientali. Per l’Ente inizia ora l’iter che porterà a individuare la ditta che compierà l’opera che dovrà essere terminata entro il 2021.

Moreno Gasparini, Presidente del Parco, esprime soddisfazione. “Ringrazio gli uffici del Parco che si sono adoperati da tempo per ottenere questo finanziamento con la collaborazione e il sostegno del GAL Delta del Po e della Regione Veneto. Si tratta di un’opportunità importante per lo sviluppo del territorio. In un periodo difficile come questo di profonda crisi, soprattutto per il settore turistico, questo è un segnale concreto: la progettazione e gli investimenti non si fermano. Un pontile vuol dire lavoro, servizi alle persone e infrastrutture al sviluppo del turismo in un’ottica sostenibile per il nostro Delta del Po”.