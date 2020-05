La Guardia Costiera chiarisce come si può svolgere attività sportive nautiche

CHIOGGIA (VE) - In ordine alle attività che si possono svolgere a far data dal 4 maggio 2020 nelle acque marittime e lagunari di competenza del Compartimento Marittimo di Chioggia e del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, “si precisa come, in base alle indicazioni del competenti Uffici Territoriali del Governo, oltre alla navigazione per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, sono consentite tutte le attività sportive che si svolgono nelle acque marittime e lagunari anche mediante l’utilizzo di imbarcazioni e/o natanti, come meglio specificato nell’allegata tabella (non esaustiva)”.

Le attività dovranno essere svolte nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali sul distanziamento sociale (DPCM 26 aprile 2020 art 1 lett. f e Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n°46 del 4 maggio 2020 punto 4).

In particolare, ai fini del numero delle persone trasportabili e delle modalità per garantire il rispetto del distanziamento sociale a bordo delle unità navali, si applicano per analogia le disposizioni per le autovetture di cui al punto 7 della citata Ordinanza 46 del Presidente della Giunta Regionale del Veneto (LEGGI ARTICOLO).

Resta fermo che le attività consentite dovranno essere svolte nel pieno rispetto delle norme di settore e delle ordinanze vigenti, nonché in materia di sicurezza della navigazione.

Infine, come ogni anno con l’approssimarsi della stagione estiva, si procederà con un’intensificazione di mirati controlli in mare, volti al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di diporto e pesca sportiva.

ATTIVITA’ SPORTIVE NAUTICHE CONSENTITE TIPOLOGIA DI ATTIVITA’

PESCA NON PROFESSIONALE (SPORTIVA) DA TERRA

Nel solo territorio regionale

Svolgimento individuale o unitamente ai soli componenti del nucleo famigliare

Obbligo di utilizzo dei DDPI (mascherina, o altro strumento di copertura di bocca e naso)

Fatte salve le vigenti disposizioni in materia di “distanziamento sociale”

Pieno rispetto delle norme in materia di pesca sportiva (luoghi, tempi e attrezzi consentiti)

PESCA NON PROFESSIONALE (SPORTIVA) DA BARCA

Nel solo territorio regionale

Svolgimento individuale o unitamente ai soli componenti del nucleo famigliare

Distanziamento di almeno un metro

Pieno rispetto delle norme in materia di pesca sportiva (luoghi, tempi e attrezzi consentiti)

PESCA NON PROFESSIONALE SUBACQUEA

Nel solo territorio regionale

Svolgimento unitamente ai soli componenti del nucleo famigliare

Pieno rispetto delle norme in materia di pesca sportiva (luoghi, tempi e attrezzi consentiti)

IMMERSIONI SUBACQUEE SPORTIVE

Nel solo territorio regionale

Svolgimento unitamente ai soli componenti del nucleo famigliare

Pieno rispetto delle norme in materia di sicurezza

NUOTO LIBERO

Nel solo territorio regionale

Svolgimento individuale o unitamente ai soli componenti del nucleo famigliare

SURF, KITE SURF, WIND SURF E SIMILARI

Nel solo territorio regionale esclusa la Laguna di Venezia

Svolgimento individuale o unitamente ai soli componenti del nucleo famigliare

CANOA

Nel solo territorio regionale

Svolgimento individuale o unitamente ai soli componenti del nucleo famigliare

CANOTTAGGIO

Nel solo territorio regionale

Svolgimento individuale o unitamente ai soli componenti del nucleo famigliare

SCI NAUTICO

Nel solo territorio regionale esclusa la Laguna di Venezia

Svolgimento individuale o unitamente ai soli componenti del nucleo famigliare

SUP (STAND UP PADDLE) E SIMILARI

Nel solo territorio regionale

Svolgimento individuale o unitamente ai soli componenti del nucleo famigliare