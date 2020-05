"Ancora troppe persone a casa senza uno stipendio"

ADRIA (Rovigo) - "La fase 2 è iniziata tutto sommato bene. I cittadini sembrano aver fatto appello al proprio buon senso, indossano la mascherina e rispettano il distanziamento sociale e le infrazioni sono state poche". Così Gessica Ferrari del coordinamento del Partito Democratico di Adria.Proseguendo: "La Cigd è stata istituita e finanziata dal governo con il decreto legge n. 18/2020 nell’ambito delle misure di sostegno economico alle famiglie, ai lavoratori e alle imprese che hanno dovuto interrompere la loro attività in conseguenza dell’emergenza epidemiologica. La Cigd è stata destinata prevalentemente alle imprese industriali, artigiane e del terziario, alle cooperative, agli studi professionali ed alle aziende agricole, che generalmente impiegano meno di 5 dipendenti e per le quali era impossibile ricorrere ad altre forme di ammortizzatori sociali"."La domanda viene presentata personalmente dall’interessato o tramite il Caf o il proprio consulente aziendale esclusivamente on line all’ufficio lavoro della Regione Veneto, la quale, effettua l'istruttoria per verificare il possesso dei requisiti , emana i decreti di accoglimento o di rigetto e infine la invia all’Inps per la liquidazione diretta sul conto corrente del lavoratore. L’iter burocratico è quindi prevalentemente regionale"."A cosa e soprattutto a chi è imputabile tale ritardo? Secondo quanto dichiarato dalla regione Veneto le domande di Cigd pervenute sono quasi 35.000 un dato quindi enorme che pone il Veneto al secondo posto dopo la regione Lazio per numerosità di richieste presentate. L’Inps una volta ricevuta l’autorizzazione dalla Regione può procedere al pagamento accreditando la somma direttamente sul conto corrente del richiedente".Concludendo: "I dati forniti dal’istituto di previdenza per quanto riguarda la Cassa Integrazione Guadagni in Deroga aggiornati al 23 aprile 2020 evidenziano che le domande autorizzate con decreto regionale ammontavano alla data del 10.4.20 solo a 6.972, ragion per cui sarebbe auspicabile che la Regione Veneto facesse il possibile per velocizzare la procedura burocratica di gestione delle domande pervenute , dato che il disagio per i lavoratori e le loro famiglie ha raggiunto livelli insostenibili e , con molta probabilità a questo ritmo , vedranno arrivare qualcosa nella loro tasche solo a partire dal prossimo mese di giugno".