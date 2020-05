"Servono aiuti immediati e possono arrivare anche prima dell'approvazione del bilancio previsionale"

ADRIA (Rovigo) - "Dopo la manifestazione dei commercianti sia ad Adria che in altre città italiane di domenica scorsa ( LEGGI ARTICOLO ), con richieste alle Regioni ma soprattutto alle amministrazioni comunali di intervenire in maniera veloce e concreta con aiuti economici per tutte quelle attività che, a causa di questa emergenza non solo sanitaria ma anche economica e sociale, stanno subendo da due mesi ingenti danni economici, rinnovo per l'ennesima volta l'appello al sindaco Barbierato di fare qualcosa presto e subito". Così l'ex vicesidnaco e esponente di Forza Italia Federico Simoni, che continua la sua battaglia per i commercianti di Adria."Si possono quindi benissimo anticipare i tempi, senza aspettare il consiglio comunale di approvazione del bilancio, per iniziare quel percorso che nel complesso non durerà meno di un mese a partire da oggi, pubblicando gli avvisi e il facsimile di domanda con i requisiti che le aziende compileranno e invieranno nel giro di un paio di settimane al comune".Concludendo: "È questa una ulteriore proposta che serve a dimostrare l'assoluta buona fede di chi, come me, si sta dando da fare per proporre soluzioni che il sindaco è la sua giunta possono, se vogliono, far loro. Ma devono farlo subito, perché i tempi in questo caso sono fondamentali: ogni giorno che passa arrivano bollette, affitti, tasse e tributi da pagare che, anche se oggi sono rinviati, da giugno saranno da pagare. Presto e bene, in questi casi, conviene".