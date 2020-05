Zaia fa un appello ai guariti di Coronavirus per creare la più grande banca del sangue del mondo con anticorpi

VENEZIA MARGHERA - Il Veneto è arrivato ad aver effettuato 400mila tamponi totali, precisamente 401.624; positivi al Coronavirus sono 18.479 (+77 rispetto a ieri); i ricoverati sono scesi sotto i mille, 992, “abbiamo rotto la soglia dei mille, positivo per il nostro modello matematico”, le terapie intensive 90 (-8 rispetto a ieri); 2.783 dimessi (+39 rispetto a ieri); 1223 i decessi negli ospedali, i nati nelle ultime 24 ore sono 97.

Mascherina salvavita è obbligatoria sempre. Il presidente Luca Zaia richiama tutti sull’uso della mascherina in maniera corretta su naso e bocca, “gli ultimi dati ci dicono ancora di più che la mascherina è il grande spartiacque del contagio o meno. C’è una caduta verticale dei numeri dei contagi con l’uso della mascherina, che ricordo è obbligatoria ogni volta che si esce dalla propria proprietà privata. La mascherina non si porta durante la corsa, ma si è pronti a tirarla su appena si comincia a camminare; non la usano i bambini sotto i 6 anni e i disabili che hanno difficoltà a portarla. In tutti i casi la mascherina va portata. Oltre distanziamento sociale, il rispetto regole, l’igienizzazione delle mani e l’uso dei guanti. Ci sono tutti i presupposti per mettere in sicurezza la comunità”.

Bambini dal cuore grande. Tre sorelline di Jesolo scrivono e mandano disegni, lavori che faranno parte della grande mostra. “Non escludo - spiega Zaia - che la mostra valorizzi i live dei nostri operatori, la nostra idea è di fare una prima apertura in un luogo simbolo e poi renderla itinerante nei comuni che possono ospitarla.

Test sierologico. “Siamo stati i primi a partire con il tema del test sierologico, grazie ai laboratori e università di Verona e Padova, penso che questo progetto sia di altissimo valore clinico, quindi sul test sierologico ci siamo già. Posso annunciarvi che i primi 12 pazienti curati con il siero con anticorpi neutralizzanti hanno avuto esito incoraggiante”.

Appello per la grande banca di sangue. “Faccio un appello a tutti i guariti perché nelle prossime ore noi inizieremo la chiamata. Ci stiamo attivando con tutti i direttori generali delle Ulss Veneto perché si attivino con i centri di trasfusione, per costituire la grande banca di sangue di pazienti ammalati e che sono guariti. Il sangue dura due anni, in ogni caso sarà utile nelle donazione grazie agli anticorpi neutralizzanti del Coronavirus” dice Zaia.

Il presidente continua: “E’ una raccolta di natura volontaria, la sanità del Veneto ha dato tanto rispetto alle cure, oggi chiediamo agli ammalati che sono guariti di mettersi a disposizione per mezzora per la raccolta del sangue”. Il centro di riferimento rimane Padova, se tutto sarà confermato e validato, il Veneto sarà pronto. “La cura ad oggi non è validata - specifica Zaia -, è in fase sperimentale, guardiamo avanti e vogliamo creare questa banca, grazie ai guariti. 3600 persine malate che potenzialmente possono aiutare la comunità. Siamo al punto in cui è necessario buttare il cuore oltre l’ostacolo”.