"Incentivi e sgravi fiscali per le sanificazioni dei vari locali"

VENEZIA (Rovigo) - “Con l’inizio della fase 2 e in vista delle fasi successive si rimetteranno in moto moltissime attività, gradualmente tutti rientreranno al lavoro e tutti i servizi saranno riattivati”. “La sanificazione dei luoghi di lavoro e delle aree aperte al pubblico diventa quindi fondamentale per garantire una ripartenza sicura e scongiurare passi indietro”Così i Consiglieri Regionali delche precisano: "E' importantissimo che le attività di sanificazione vengano svolte da personale qualificato e non siano lasciate al caso o, peggio, al fai da te. I rischi connessi all’errato utilizzo dei necessari prodotti chimici sono reali e interessano sia le persone che l’ambiente”“Inoltre non è pensabile che i costi ricadano sulle attività tra le quali ci sono non solo aziende ma anche realtà che operano, ad esempio, nel mondo del sociale, della cultura, dello sport e non sono i grado di far fronte anche a questa spesa. Per questi motivi abbiamo depositato una mozione per chiedere alla Regione di vigilare e di farsi portavoce verso il Governo affinché sia garantito un sistema di incentivi e sgravi fiscali che permetta a tutti di provvedere ad una sanificazione efficace”