Un volume di poesie al tempo del Coronavirus 

ROVIGO - “E le parole divennero silenzio”, è il volume di poesie, realizzato dall'associazione culturale “Autori Polesani”, al tempo del Coronavirus. Un libro di emozioni che toccano il cuore, con una finalità di solidarietà. Il ricavato delle vendite andrà infatti devoluto all'associazione “Bandiera Gialla”.

La presentazione si è tenuta questa mattina nel salone d'Onore di palazzo Nodari, secondo le disposizioni previste dall'emergenza Coronavirus, alla presenza del sindaco Edoardo Gaffeo, dell’assessore ai Servizi Sociali, Mirella Zambello, della presidente dell’associazione culturale “Autori Polesani” Angioletta Masiero e del responsabile dell’associazione “Bandiera Gialla” Davide Sergio Rossi.

“Quando ho proposto ai soci della mia associazione se volevano comporre dei testi poetici ispirati al momento che stiamo vivendo non sapevo se e quanti avrebbero risposto affermativamente. Sono rimasta davvero molto commossa dalla risposta degli Autori Polesani. Tutti hanno aderito all’iniziativa ed hanno composto anche più di una lirica. Ogni poeta del Gruppo ha voluto esserci, con la sua testimonianza, con il suo pensiero e, soprattutto, con il suo cuore” - ha detto Angioletta Masiero sottolineando che tra i soci dell’associazione figura anche Flavia, vedova di un medico polesano e madre di due giovani medici che operano in prima linea in due ospedali del Veneto e della Lombardia. Uno dei due medici è stato colpito dal Covid 19, e messo in quarantena in famiglia. Fortunatamente ha sconfitto il virus ed ha ripreso il suo posto in ospedale a Milano.

“Qualche settimana fa, - ha aggiunto la Masiero- quale membro co-fondatore di Wiki Poesia, avevo aderito alla significativa iniziativa dell’enciclopedia mondiale della poesia e avevo inviato le poesie degli Autori del Polesine i cui nominativi sono stati inseriti nell’Albo d’Onore della Solidarietà Poetica di WikiPoesia e sono apparsi on line sulla pagina di Solidarietà Poetica. Attraverso i loro scritti, i poeti della nostra associazione hanno voluto dimostrare la loro vicinanza a tutti i malati di Covid, ai sanitari, ai medici, agli infermieri, ai volontari, all’intero nostro Paese. Voglio salutarvi con una citazione di Charlie Chaplin: “La poesia è una lettera d’amore indirizzata al mondo”.

Una iniziativa lodevole, come ha detto l'assessore Zambello introducendo l'evento, che dà la possibilità di concentrare gli stati d'animo vissuti in questo periodo di isolamento sociale.

“E' un bel momento – ha detto il sindaco -, un segnale di rinascita e in questo contesto la bellezza e l'arte sono fondamentali. Un modo per farci ragionare attraverso il linguaggio della poesia, su sensazioni che hanno attraversato ciascuno di noi in questo periodo, ma anche un progetto con una valenza di natura sociale. Rivolgo un plauso e un grazie agli Autori Polesani e alla sua presidente Angioletta Masiero”.

Soddisfazione anche da Rossi. “E' una iniziativa che ci riempie di orgoglio, ringrazio a nome dell'associazione, gli Autori Polesani e la presidente Masiero”.

L’editing del volume è stato curato da Dante Bernardinelli mentre la copertina raffigura un acquerello dell’artista Alberto Cristini.