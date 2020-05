Barbierato chiede misure urgenti al Governo

ADRIA (Rovigo) - Chiara e decisa la richiesta del sindaco di Adria Omar Barbierato al premier Giuseppe Conte e al presidente della Regione Veneto Luca Zaia, per permettere una ripartenza veloce, capace di sbloccare la crisi conseguente all’emergenza sanitaria.Il sindaco prosegue nella lettera sollecitando le azioni a sostegno dei cittadini e delle attività, e invita a valutare una possibile riapertura anticipata delle attività, tenendo conto delle dovute cautele e garanzie per la salute dei cittadini.Il sindaco conclude la lettera prendendo atto dei provvedimenti governativi già presi per i buoni spesa, per la sanificazione degli spazi pubblici, i sostegni ai titolari delle partite iva e per la cassa integrazione ai lavoratori, chiedendone urgentemente una ulteriore integrazione concreta, in termini di risorse economiche.