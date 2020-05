Rovigo pronta alle riaperture per i bimbi. Tovo: Prevediamo due fasce di età con servizi progressivi. 0-3 anni e fino a 6

ROVIGO - Coronavirus Fase 2 a Rovigo e Venezia. Dalla Regione Veneto un piano sperimentale per riapertura dei servizi per l'infanzia da 0-6 anni ( LEGGI ARTICOLO ). Accelerazione ulteriore per la ripartenza del Governatore Luca Zaia che con l’avallo della comunità scientifica regionale cerca conferma ministeriale."Come comune di Rovigo siamo assolutamente interessati all'iniziativa di sperimentazione" afferma l'assessore Roberto Tovo con delega alla scuola . "Gli uffici comunali in questi giorni hanno predisposto uno studio in vista della riapertura dei servizi. Rimaniamo in attesa di indicazioni chiare dalle autorità competenti, gli aspetti sanitari devono essere ben codificati e chiari.Come amministrazione comunale, in vista di ricevere il progetto sperimentale regionale, abbiamo pensato ad una riapertura graduale, con numeri progressivi, per servizi differenziati su due fasce d'età.Da una parte i nidi comunali gestiti direttamente dall'amministrazione, dall'altra parte le scuole per l'infanzia gestiti per la maggioranza da soggetti privati in immobili comunali. I margini di manovra per questi ultimi sono maggiori visto che i bimbi sono un po' più grandi, si può prevedere l'uso di spazi all'aperto".