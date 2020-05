Baruffaldi: La Regione ha fatto la sua parte, ora tocca all'amministrazione Barbierato

ADRIA (Rovigo) - "Nella giunta svoltasi martedì scorso 5 maggio, la Regione Veneto, nella figura dell’assessore alle attività produttive Roberto Marcato, ha modificato il bando dei distretti del commercio (Dgrv608 del 14/05/2019) nella parte relativa alla specifica tipologia degli interventi ammessi a finanziamento". Così il consigliere comunale e capogruppo della Lega, Paolo Baruffaldi, che commenta poi:Proseguendo: "Sono previste inoltre agevolazioni economiche, finanziate appunto dalle somme destinate dai distretti del commercio per lo sviluppo di piattaforme di vendita e-commerce e iniziative per l’attivazione dei canali di vendita a domicilio". "Le spese che i comuni potranno impiegare in queste azioni è pari al 50% dei fondi destinati dal bando e per Adria equivale ad una somma di 121.000 euro (su 242.000 mila totali assegnati)". "La rimanente cifra potrà essere utilizzata per la riduzione delle tasse comunali e per la realizzazione di altre progettualità legate al commercio"."Questa misura regionale permetterà di impiegare i fondi a disposizione del comune, quali ad esempio la donazione dei Cantieri Navali, e destinarli ad altre azioni sempre mirate all’aiuto delle attività e partite iva di Adria. La Regione sempre martedì ha deliberato altri aiuti alle attività produttive per una somma complessiva di 30 milioni di euro. Ora uno sforzo deve essere fatto anche dall’amministrazione Barbierato nel trovare fondi di bilancio per riuscire ad aumentare la somma da destinare alle attività commerciali ed artigianali di Adria, perché la donazione dei Cantieri Navali, se pur cospicua, non può essere sufficiente; in questi giorni come gruppo Lega stiamo analizzando le singole voci di entrate ed uscite di bilancio previsionale, che purtroppo ci è stato inviato solo nella giornata del 30 aprile scorso, in barba a tutti i concetti di partecipazione e condivisione sbandierati dal sindaco Barbierato".