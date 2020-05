Servono aiuti concreti alle aziende, non l’elemosina

ROVIGO - La CNA di Rovigo ha condotto un sondaggio tra circa 200 imprese della provincia per comprendere quanto erano state utilizzate e quanto sono gradite alcune tra le principali misure varate dal Governo per fronteggiare la crisi economica generata dall’epidemia da Coronoavirus.

Una delle misura più utilizzate è quella del bonus di 600 euro per le partite IVA: oltre 8 imprese su 10 hanno fatto richiesta all’INPS del contributo, con punte del 93% nel caso delle imprese del settore delle costruzioni. Elevato anche il ricorso alla CIG, che ha interessato 9 imprese con dipendenti su 10 che hanno risposto all’indagine, in particolare nei servizi (94%). Solo 3 imprese su 10 hanno posticipato il pagamento degli adempimenti tributari e fiscali, con il dato generale spinto verso l’alto dal 36% delle imprese dei servizi. Simili i dati relativi alla proporzione di imprese che ha richiesto il blocco delle rate di mutui e prestiti, in questo caso con frequenze maggiori nella produzione.

L’utilizzo dello strumento non coincide con la valutazione espressa per lo stesso: mai come nel caso del bonus dii 600 euro per la partite IVA vale il detto “fare di necessità virtù”, se si considera 8 intervistati su 10 hanno bocciato la misura: le reazioni negative sono da imputare all’importo della misura, valutata come assolutamente inadeguata in relazione alle perdite che artigiani e piccoli imprenditori stanno subendo in questo periodo. “I 600 euro sono apparsi pochi ed è stata fatta tanta confusione. Speriamo che il prossimo decreto aumenti la cifra come promesso e permetta procedure più semplici. Servono aiuti concreti alle aziende” precisa Matteo Rettore, segretario di CNA Rovigo “ Ci aspettiamo un decreto Maggio che metta soldi nelle tasche delle imprese. Oggi, anche chi è ripartito porta i segni delle settimane di chiusura. Speriamo che il nuovo decreto atteso a giorni incrementi gli stanziamenti a fondo perduto e sostenga le imprese con bonus per bollette e affitti”

Considerando anche che la misura è entrata effettivamente “a regime” da pochi giorni, è certamente rilevante la richiesta da parte delle imprese dei prestiti fino a 25 mila euro garantiti al 100% dallo Stato: oltre due imprese su dieci hanno contattato il proprio istituto di credito per richiedere il prestito, particolarmente per quanto riguarda le imprese dei servizi.

Rispetto al bonus da 600 euro i prestiti da 25 mila euro alle imprese hanno un giudizio migliore (anche se non sono promossi), che dividono il campione 40 a 60: in questo caso le valutazioni negative, o comunque non particolarmente positive, sono da attribuire alla durata della restituzione del prestito, che secondo molti doveva essere più lunga, ma anche al fatto che si sperava fossero a tasso zero. In questo caso sono le imprese di produzione le più critiche e che spingono il dato generale verso il basso. “Questo dato dimostra la grande voglia delle imprese di ripartire. Sono disponibili anche ad un maggiore indebitamento per portare aventi la loro azienda. Speriamo che il sistema del credito sappia dare delle risposte a queste aziende che vogliono credere nel futuro e nella ripartenza” aggiunge Matteo Rettore, segretario CNA Rovigo

Nel complesso, anche se non di molto, prevalgono le opinioni negative sulla gestione dell’emergenza da parte del Governo: 54% di insoddisfatti verso il 46% che ritiene l’operato di Palazzo Chigi almeno sufficiente. In questo caso le bocciature più evidenti, come ci si attendeva, vengono dal settore dell’edilizia, che avrebbe voluto, visto il carattere dell’attività, non essere soggetto a sospensioni.

Da rilevare invece le opinioni decisamente più positive per quanto riguarda l’operato della Regione Veneto: le ordinanze del governatore Luca Zaia susseguitesi nelle ultime settimane che hanno in vari casi anticipato le aperture, anche in forma parziale, del Governo hanno naturalmente incontrato il favore delle imprese, con valutazioni ottime per il 24% delle imprese e buone per il 41%. Le bocciature sono appena 1 su 10.