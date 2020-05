Zaia si rivolge al Capo dello Stato: Bloccare le elezioni significa sospendere la democrazia del Paese

VENEZIA - "".La posizione della"Prima del 18 non sono possibili forzature per Regioni non a statuto speciale - afferma Zaia - Da parte nostra abbiamo suggerito un Dpcm autorizzatorio alle aperture sulla base di un piano regionale da trasmettere al governo che tenga conto della reale situazione sanitaria. Il piano è pronto da giorni".Se così fosse, il presidente Zaia si dichiara pronto perchè "sono chiamato a difendere i miei cittadini, non faccio l'irresponsabile con le riaperture. I cittadini sappiano che se i dati regionali dovessero peggiorare si chiuderebbe tutto di nuovo, sempre su scala regionale.".