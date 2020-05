Anche il mondo politico rende omaggio a Pasquale Apicella

ROVIGO - Oggi in tutte le questure d'Italia, compresa quella di Rovigo, il Sap (Sindacato autonomo di polizia) ha reso omaggio a Pasquale Apicella il poliziotto caduto in servizio a Napoli mentre tentava di bloccare la fuga di alcuni rom che avevano appena tentato un colpo. Alle ore 11.00 una piccola delegazione del SAP di Rovigo (LEGGI ARTICOLO) nel rispetto delle misure di distanziamento sociale si è recata presso la lapide del monumento ai caduti presente presso la Questura di Rovigo per depositare un omaggio floreale alla memoria di Pasquale Apicella.

Anche il mondo politico rende omaggio a questo poliziotto caduto in servizio con l'intervento del consigliere comunale Lorenzo Rizzato: "A nome di tutto il Gruppo consiliare della Lega esprimo la massima solidarietà alle forze dell'ordine che in questo momento sono doppiamente impegnate: a garantire il rispetto delle normative derivanti

dall'emergenza sanitaria oltre alla sicurezza quotidiana" Rizzato continua: "Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze ai familiari ma anche a tutti i membri della Polizia di Stato che piangono un altro collega che ha sacrificato la propria vita per servire il nostro Paese. Come rappresentanti delle Istituzioni vogliamo affermare con forza che le persone perbene sostengono le forze dell'ordine e sono dalla loro parte. Speriamo che giustizia venga fatta e che i due rom, delinquenti senza scrupoli, paghino fino in fondo, senza sconti"