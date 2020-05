Riprende il mercato settimanale a Lendinara

LENDINARA (RO) - Sabato 9 maggio, riprende il tradizionale mercato settimanale, limitatamente alle tipologie previste dal dpcm e dall’ordinanza del presidente della regione Veneto Luca Zaia. Le bancherelle saranno limitate all'abbigliamento, alle scarpe per bimbi, fiori e alimentari.

Lo comunica l'assessore al commercio Franco Fioravanti informando la cittadinanza che il mercato non si terrà più nelle due piazze e lungo l’Adigetto, ma solo in via Perolari, dove sono stati creati due varchi: uno di accesso all'altezza della Ponticella (ex ospedale) e uno di uscita su via C. A. Dalla Chiesa. L'ingresso sarà contingentato e seguito dalla Protezione Civile e ANC (associazione nazionale Carabinieri in congedo). A tutti si raccomanda l'obbligo di guanti e mascherine, diversamente non si potrà accedere. La Polizia Locale farà gli opportuni controlli affinché la prima riapertura del mercato settimanale in forma ridotta si svolga nel rispetto delle regole. In ogni caso, con il ripristino del mercato settimanale (fermato a metà marzo) si ritorna, quindi, ad assaporare aria di normalità almeno parziale, per alcuni commercianti e i molti cittadini di Lendinara che aspettavano questo appuntamento rituale.

U.M.B.