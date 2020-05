Passa il confine regionale per fare la spesa, maxi multa

ROVIGO - Non si può cambiare regione per fare la spesa. Super multa per un residente in provincia di Ferrara fermato dagli agenti della Squadra Volanti della Polizia di Stato di Rovigo nei pressi del centro commerciale La Fattoria a Borsea sulla Statale 16

Il Dpcm della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e le ordinanze del Governatore del Veneto, Luca Zaia, vietano gli spostamenti tra regioni. E’ consentito solo in due casi, lavoro e salute, e comunque l’autocertificazione poi sarà oggetto di controllo e verifica da parte delle forze dell’Ordine.

533 euro di multa la base minima di partenza in questo caso, visto che l’uomo era alla guida di un autoveicolo, ma il conducente non era solo, e quindi c’è anche l’aggravante della mancanza dei dispostivi di protezione.



Nelle ultime ore la Polizia di Stato di Rovigo ha controllato ben 46 persone, e durante il fine settimana provabilmente lo sfrozo delle forze dell'ordine sarà ancora maggiore.