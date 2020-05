ROVIGO - “Delirio pandemico. Dialogo sul metodo scientifico ai tempi del Coronavirus” è il titolo dell’incontro che si terrà in diretta streaming sulla pagina Facebook dell’Accademia dei Concordi (https://www.facebook.com/accademiaconcordi/), giovedì 14 maggio, alle ore 18.

Che cos’è scienza? Come si scopre una bufala scientifica? Come si forma una corretta opinione scientifica? Come e chi dovrebbe comunicare i risultati scientifici? La politica deve o non deve ascoltare la scienza? Tutti devono dire la loro sul corona virus? Perché il silenzio è d’oro? Perché è un compito moralmente lodevole smentire i ciarlatani?

Su queste e su molte altre domande inerenti al tema, dialogheranno il professor Giovanni Boniolo e il professor Roberto Ragazzoni, il primo filosofo della scienza e presidente della Concordiana, il secondo astronomo e socio accademico. Ad accompagnarli sarà il professor Andrea Bagno, ingegnere biomedico e, a sua volta, socio accademico, che offrirà alla discussione anche un contributo musicale.

Chi si connetterà potrà assistere e partecipare a un incontro “scanzonato, ma serissimo” su questi temi, nella speranza che il delirio pandemico finisca. https://www.facebook.com/accademiaconcordi/

L’incontro è promosso dall’Accademia dei Concordi e dal Comune di Rovigo, con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura.