Riapertura totale in Veneto il 18 maggio. Passa la linea di Luca Zaia sul premier Conte

Il premier Giuseppe Conte accoglie la richiesta delle Regioni: "aperture su misura" nella Fase 2. È l'esito dell'incontro tra l'esecutivo e i governatori di lunedì 11 maggio alle 18.30.Le Regioni potranno dunque riaprire in autonomia le attività (bar, ristoranti, parrucchieri, estetiste) a partire dal 18 maggio, ma il governo avrà la possibilità di intervenire nel caso in cui, in base all'andamento dei dati sulla curva del contagio e dei criteri definiti dalla circolare del ministero della Salute, fosse necessario bloccare una nuova diffusione del virus. Gli interventi saranno tempestivi, viene spiegato, in stretto contatto tra governo e regioni."E' una sorta di anticipazione dell'autonomia. Se tutto sarà confermato - ha affermato Luca Zaia - considero proficuo per i veneti l'esito dell'incontro"."Inizia la fase della responsabilità per le Regioni", ha sottolineato il ministro delle Autonomie Francesco Boccia.