Fratelli d'Italia al centro diurno per disabili di San Martino di Venezze

SAN MARTINO DI VENEZZE (Rovigo) - I militanti del partito di Giorgia Meloni hanno donato delle mascherine protettive agli operatori del Centro Diurno per disabili di San Martino di Venezze, da sempre in prima linea nell’assistenza e nel supporto alle persone diversamente abili.Bel gesto di solidarietà quello compiuto dalche commenta l’iniziativa: “Ho consegnato con piacere le mascherine, insieme al nostro consigliere comunale di minoranza, Graziano Barbierato, alla signora Caterina Tresin, referente del Centro Diurno per Disabili di San Martino di Venezze che si trova in via Maestri del Lavoro.”.Un gesto di vicinanza a chi assiste i più deboli che oltre a San Martino è stato replicato in molti comuni del Polesine.