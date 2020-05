Pizzoli: I cittadini sono pronti per la fase 2 e 3. Ora lo dimostri il Governo

PORTO TOLLE (Rovigo) - "Ogni giorno ascolto tanta rabbia, ma ancor di più tanta frustrazione e tanta disillusione. Troppi proclami e pochi risultati, il sostegno alle piccole imprese e alle partite iva? Chiaramente insufficiente, la cassa integrazione ordinaria ancora per pochi e quella in deroga nulla! Gli appelli per il ritorno al lavoro? sempre in studio"."I fondi per i buoni spesa ormai terminati, con i comuni come il nostro che in 4 settimane hanno sostenuto molte famiglie, abbiamo posticipato i tributi e cercato nuove strade di sostegno, ma non basta e i fondi comunali che non possono soddisfare i bisogni perché attanagliati dalla buocrazia. Ci sono Regioni che stanno dimostrando un grande virtuosismo come il nostro Veneto o l'Emilia Romagna, devono essere prese d'esempio anche per l'accentratrice Roma".