Aperture da lunedì 18 ma si torna a pagare il parcheggio da subito a Rovigo

ROVIGO - “Il tema "parcheggi" a Rovigo è un tema complesso al quale occorre mettere mano il prima possibile, se realmente si tiene alla nostra città”.

Dal 18 maggio Rovigo e il Veneto ripartono (LEGGI ARTICOLO) Edoardo Gaffeo aveva sospeso il pagamento dei parcheggi, durante il lockdown non era necessario, ma dalla settimana prossima si tornerà a pagare.

“Proprio durante l'ultimo consiglio comunale - commenta Mattia Moretto, capogruppo Fratelli d’Italia Rovigo - ho voluto portare all'attenzione del Sindaco e di tutta l'aula le mie perplessità su com'è attualmente, e da troppo tempo, la situazione.

In linea generale e tralasciando, quindi, la straordinarietà di questo periodo che stiamo vivendo causa Covid-19, credo vi sia un evidente problema di sosta in centro tanto da richiedere, a mio avviso, un incremento di posti auto, a patto siano gratuiti e/o a disco orario.

Penso, inoltre, sia doveroso operare una seria e totale revisione del sistema, introducendo la gratuità del sabato e del martedì (giorni del mercato, tra l'altro), studiando un deciso ribasso delle tariffe orarie (1,20 /1,30 €/h sono veramente troppi per una realtà come la nostra), proponendo una tariffa forfettaria agevolata per chi ha necessità di parcheggiare per diverse ore”.

“Sul merito, invece, della scelta del Sindaco di reintroduzione del pagamento della sosta a partire dal prossimo lunedì 18 Maggio - afferma Moretto - posso affermare che il tempismo non è il suo forte, per usare un eufemismo.

È folle e potenzialmente controproducente ristabilire il pagamento dei parcheggi in un momento come questo, nel quale la città ha un impellente bisogno di risollevarsi e di ripartire da questa drammatica situazione.

È questo il modo di aiutare e dimostrare concretamente vicinanza che lei ha promesso a commercianti, partite Iva, attività e a rodigini tutti? Si valuti seriamente di posticipare a data da destinarsi il reinserimento del pagamento della sosta. Momenti straordinari richiedono risposte straordinarie.. E ora, caro Sindaco, siamo chiamati a darle”.