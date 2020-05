La battaglia di Zaia: “Si adottino le linee guida del Veneto e non dell’Inail. E' follia tenere 5 metri da un ombrellone e l’altro"

VENEZIA MARGHERA - Il bollettino del Coronavirus del 13 maggio. 460mila tamponi; 4.512 persone in isolamento; 18.813 positivi; 714 ricoverati di cui 368 positivi e 281 negativizzati; in terapia intensiva in tutto il Veneto ci sono 69 persone; 3.077 i dimessi: 1281 decessi in ospedale e 1712 in totale. I nati nelle ultime 24 ore sono 86 nati.

“I ragionamento sono presto detti - spiega Luca Zaia, presidente della Regione del Veneto - i ricoveri e le terapie intensive sono in calo, c’è l’aumento delle dimissioni; questi numeri sono in calo dal 10 aprile. 33 giorni nei quali i dati sono andati in calo, comprese le curve delle uscite dall’isolamento. Altro dato importante: tra i 18.813 positivi, 31 positività più di ieri su 10mila tamponi in più”.

Il grosso problema di affrontare l’apertura. “La partita dell’apertura del 18 maggio è più importante di quella della scorsa del 4 maggio. Dal 18 restano da aprire residuali alcune attività, noi intendiamo aprire, qualora ci venga data la possibilità e l’intesa col governo è questa, bar attività commerciali, centri sportivi, piscine, palestre, servizi alla persona, ristoranti e spiagge”.

Linee guida, meglio regionali. “E’ un impegno che ci prendiamo noi, la firma la metto io, è un atto di responsabilità sapendo che che i veneti saranno responsabili. Noi sappiamo che dobbiamo applicare delle linee guida. Sto conducendo una battaglia civile e serena perché non siano applicate le linee guida Inail, o meglio siano applicate in mancanza di altro, ovvero in mancanza delle linee guida regionale. Noi abbiamo già le linee guida regionali le abbiamo e sono scritte dal dipartimento regionale di prevenzione e sanità pubblica”.

C’è una linea di pensiero che dice che l’Inail fino al 1 giugno e poi quelle regionali, ma non è questa la nostra posizione. In sicurezza prossimo aprire con l’aiuto di tutti, con i nostri comportamenti”.

Spiagge. “Siamo la regione più turistica d’Italia con 19 miliardi di euro di fatturato, di cui 9 realizzati sulle spiagge, con 32 milioni di presenze turistiche. E’ una questione di vita o di morte per la nostra economia. 5 metri tra ombrellone e ombrellone, come indicano le linee guida Inail, ci passa un camion rimorchio. Sono state permesse alcune attività in cui si sono centinaia e centina di persone a contatto, devono usare la mascherina solo se si riduce la distanza sotto il metro, e ora secondo queste linee guida il vietnam del virus si vive sotto l’ombrellone.

Le linee di sicurezza sul posto di lavoro sono state concordate con le parti sociali, sopra il metro di distanza tra i lavoratori si può lavorare senza mascherina. Il distanziamento sociale di riferimento deve essere quello del metro”. Zaia spiega: “Per noi in spiaggia le distanze ammissibili sono 3 metri tra le file di ombrelloni e due metri tra un ombrellone e l’altro della medesima fila”.

Ristorante. “Le misure indicate dall’Inail sono la morte per le attività. Con 4 metri di distanza da tenere in ristorante, non apro più, è vero che le linee guida Inail usano verbi al condizionale ma abbiamo bisogno di linee chiare”.

Per le linee guida del Veneto in ristorante la distanza tra i tavoli è di due metri, misurazione della temperatura all’ingresso, gel igienizzante ad ogni tavolo assieme alle mascherine che si usano per spostarsi per andare in bagno. Il personale deve avere mascherine e guanti.

Mascherina. “Da lunedì 18 maggio ci sarà ragione ancora di più arrabbiarsi se uno non porta la mascherina in modo corretto, se arriva la reinfezione, è un disastro.

Crisi. La crisi morde, il Veneto ha già perso 50mila posti di lavoro, 50mila posti di lavori non li ripristini in 2 ore. I ministero degli Esteri cosa sta facendo? Ci arrivano i messaggi che la Croazia accoglie i turisti a braccia aperte, realizzando addirittura il corridoio. Ci deve essere una responsabile e leale collaborazione tra le istituzioni, non si può far credere che sia colpa delle Regioni.

Cassa integrazione. “Chiediamo che da ora in poi il cittadino possa accedere direttamente al portale Inps, di fare in modo che i cittadini abbiano il collegamento diretto. Abbiamo ancora lavoratori veneti a casa in cassa integrazione a cui non gli arriva lo stipendio”.

Confini. “Noi non chiudiamo i confini con le altre regioni”.

Seconde case. “Nell’ordinanza di lunedì ci saranno delle sorprese. Si va verso la liberalizzazione all’interno dei confini regionali.”