Estate in città dagli 0 ai 13 anni. L'assessore Roberto Tovo: "In attesa delle linee guida stiamo preparando le proposte"

ROVIGO - L’amministrazione comunale è al lavoro per organizzare i “Centri estivi” per i bimbi dei nidi, delle scuole dell’infanzia e della fascia d’età 6-13 anni. In attesa della definizione da parte del Governo e della Regione del Veneto di direttive e linee guida in merito alla eventuale possibilità di erogare un servizio di supporto alle famiglie quale i “Centri estivi”, come spiega l'assessore all'Istruzione Roberto Tovo, il Servizio educativo del Comune di Rovigo ha acquisito informazioni direttamente dalle famiglie dei bambini 0-3 anni, sulle necessità attuali e richieste dell'utenza che già fruisce del servizio nido comunale. Una iniziativa che sta portando avanti con il coinvolgimento delle famiglie, per capire le esigenze e poter dare le risposte più appropriate.



“Vogliamo far ripartire i servizi in maniera sicura per i piccoli partecipanti, ma anche per operatrici ed operatori – afferma Tovo -. Dopo aver analizzato i bisogni, valuteremo quante famiglie siano interessate ad avvalersi a breve di spazi comuni pubblici e in che fasce orarie di preferenza, e quante invece stiano pensando a soluzioni alternative quali congedi parentali, babysitter o altro. In questo modo potremo avviare un servizio mirato, in grado di rispondere al meglio alle esigenze di genitori e bambini”.

Non solo bambini 0-3 anni ai quali pensa direttamente il Comune, ma anche l'estate dei ragazzini fino ai 13 anni. “Stiamo cercando di censire quanti e quali spazi, anche verdi, avremo a disposizione, quali associazioni, enti e società sportive si mettono a disposizione con progettualità relative alle animazioni culturali, sportive, ricreative per l’estate”. A fare da spartiacque saranno sicuramente i requisiti sanitari richiesti, “ci atterremo ai requisiti che imporranno le linee guida, ma per farlo ci saranno dei problemi che non sottovalutiamo, anzi per affrontarli stiamo facendo delle ipotesi di lavoro”.

“Noi speriamo che da giugno, - conclude Tovo - dopo il termine delle scuole del 6, si possa diventare operativi in questo senso”. L'assessore, in sinergia con l'assessorato allo sport di Erika Alberghini e con gli uffici competenti sta preventivando quanto necessario per la sicurezza sanitaria, igienizzazioni, materiali tecnici e dispositivi, ma tutto diventerà più chiaro quando ci saranno le linee guida per il settore.