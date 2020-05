Il Consorzio dei pescatori fa ricorso al Tar, ma la Provincia non concede i permessi di pesca

PORTO TOLLE (Rovigo) - Il Consorzio Cooperative dei pescatori del Polesine sperava che la Provincia di Rovigo prendesse atto dell’approvazione della proroga di anni 15 della Convenzione rep. 3848 del 29.4.2016 e che non ostacolasse in altro modo il regolare svolgimento dell’attività per quanto di competenza.

"Così non è stato, infatti con nota del 14.4.2020, emanata a seguito del deposito da parte del Consorzio delle graduatorie per il rilascio dei permessi di quest’ultima, comunicava il proprio diniego al rilascio del nulla osta richiesto". Così l'assessore alla pesca di Porto Tolle, Tania Bertaggia, che commenta poi:

"Data la grave situazione di stasi determinata dalla nota citata, con importanti conseguenze economiche e sociali, il Consorzio si è visto costretto ad assumere un’ iniziativa giudiziaria nei confronti della Provincia di Rovigo per ottenere il nulla osta al rilascio delle autorizzazioni di pesca ai molluschi".

"Rappresentato dagli avvocati Francesco Carricato, Tania Bertaggia e Giampietro Berti, ha proposto ricorso contro la Provincia avanti al Tar del Veneto per ottenere l’accertamento dell’illegittimità del comportamento inerte ed omissivo della stessa e il conseguente ordine di provvedere entro il termine di giorni 30 all’emissione del nulla osta, chiedendo inoltre il risarcimento di tutti i danni conseguenti al comportamento contestato".