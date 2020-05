Bando regionale agenda digitale: il Polesine risponde

ROVIGO - La Regione ha pubblicato nei giorni scorsi un bando in cui si mettono a disposizione delle Amministrazioni ingenti somme per finanziare quelle azioni nell’ambito della digitalizzazione della P.A. che, oggi più che mai, sono indispensabili per poter operare in maniera efficiente e rispondere alle richieste e necessità del singolo cittadino.

La Provincia di Rovigo attraverso il SAD Rovigo, Soggetto Aggregatore Digitale del nostro territorio provinciale, riconosciuto dalla Regione del Veneto, ha già raccolto più di venti manifestazioni di interesse in pochi giorni per aderire alla presentazione in maniera congiunta di un piano territoriale per l’avvio di un ecosistema digitale strutturato della P.A. in Polesine.

Il SAD, infatti, il soggetto interlocutore tra il territorio e la Regione, ha già formulato una proposta di attività per adeguare i sistemi informativi degli Enti Locali e rispondere alle specifiche disposizioni normative nazionali.

“La risposta dei tanti Comuni polesani - afferma il Presidente della Provincia Ivan Dall’Ara - è un segnale positivo della volontà degli Amministratori Comunali di voler intercettare queste risorse per dotare le Amministrazioni di nuove infrastrutture informatiche in una logica di maggiore efficienza e sicurezza e di consentire l’adesione alle piattaforme abilitanti regionali e nazionali”.

Ottemperando alle normative in materia di sicurezza informatica e protezione dei dati, grazie al progetto, frutto anche del confronto con i referenti regionali, tutti i Comuni potranno rendere operativo per esempio lo strumento SPID per l’autenticazione e l’accesso ai servizi online della PA e sarà possibile realizzare economie di scala poiché il SAD, nel momento in cui presenterà il progetto, opererà nell’ottica di coordinamento degli Enti e di aggregazione della domanda.

“Attendiamo fiduciosi le risposte degli altri Comuni e la concretizzazione della proposta - conclude Dall’Ara - per procedere con gli atti amministrativi alla formale presentazione del progetto, mentre continuiamo nel confronto con gli amministratori e tecnici comunali”.