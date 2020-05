Zero contagi e zero multe

ROVIGO - Zero nuovi casi positivi di Covid-19 in provincia di Rovigo nelle ultime 24 ore, ed è una buona notizia, anzi ottima. Numeri in calo vertiginoso in tutto il Veneto (LEGGI ARTICOLO), mentre in alcune zone del Paese la situazione è differente.

Fase 2 che di fatto comincia realmente il 18 maggio (LEGGI ARTICOLO), per spostarsi non servirà più l’autocertificazione, il Governatore Zaia manterrà obbligatorio l’uso della mascherina anche all’aria aperta (unica eccezione per chi fa attività sportiva), mentre per muoversi da una Regione all’altra bisognerà ancora attendere. Lo si può fare per lavoro e salute o estrema necessità, non certo per fare una scampagnata. Per il resto ci si potrà muovere liberamente nei confini regionali, salvo disposizioni diverse.

Ma la seconda notizia di giornata è l’assenza di multe. La Polizia di Stato, impegnata giorno e notte sul territorio della Provincia di Rovigo, nonostante i controlli, non ha elevato sanzioni. Polesani disciplinati. Durante i controlli anche i Carabinieri delle varie stazioni del Polesine, non hanno riscontrato irregolarità.



Primo bilancio delle attività svolta dalle Forze di polizia nella fase 2 dell'emergenza Coronavirus in tutta Italia. Dal 4 al 13 maggio sono state sottoposte a controllo 1.842.643 persone ed effettuate verifiche su 695.658 esercizi commerciali.

Nel complesso sono state elevate 21.770 sanzioni per divieti sugli spostamenti e denunciati 1.100 titolari di attività commerciali.

In merito ai controlli di ieri, invece, sono state effettuate verifiche su 159.158 persone e 64.281 attività: sanzionate 1.450 persone e 96 titolari di esercizi commerciali, 14 quelli chiusi. Denunciate, inoltre, 5 persone per false dichiarazioni/attestazioni e 14 per violazione del divieto di allontanamento dall'abitazione per quarantena.