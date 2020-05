La solidarietà di Fratelli d'Italia non si ferma: donazione di mascherine a Fratta Polesine

FRATTA POLESINE (Rovigo) - Continua la campagna di solidarietà di Fratelli d’Italia che in questi giorni ha consegnato in moltissime. A Fratta Polesine,, presidente del circolo del partito di Giorgia Meloni nonché assessore del Comune di Fratta Polesine, ha consegnato, le mascherine ad un’operatrice della Residenza Sanitaria Assistenziale dell’Istituto delle Figlie di Santa Maria della Provvidenza di via Guanella che ospita molti anziani che sono anche le persone più esposte al virus.Nallio afferma: “La mia vicinanza va a tutti coloro che sono impegnati in prima linea nella lotta al virus negli ospedali ma anche nelle case di riposo”.quando il virus era all’apice della sua diffusione tra la popolazione.L’iniziativa di Fratelli d’Italia è stata replicata in molti comuni polesani con donazioni da parte dei suoi esponenti.