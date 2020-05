La scuola primaria di Boscochiaro rischia di non avere la prima classe. L’amministrazione si opppone

CAVARZERE (Venezia) - "Abbiamo appreso per vie informali che l'ufficio scolastico territoriale di Venezia in capo alla Regione Veneto non avrebbe autorizzato la formazione in deroga della classe prima della scuola elementare "L. Lombardo Radice" di Boscochiaro". Così l'amministrazione comunale di Cavarzere, che è rimasta spiacevolmente sorpresa da questa notizia.



"I 9 bambini iscritti sarebbero dirottati addirittura alla scuola elementare di Pegolotte (Cona). L'amministrazione comunale esprime profonda contrarietà a tale decisione, che corrisponde ad una mera logica di numeri, senza tener conto delle esigenze del nostro territorio".



Una situazione che si ripete dopo la chiusura di due anni fa della scuola materna di San Pietro di Cavarzere sempre per le stesse motivazioni. Una questione di non poco conto se si pensa che questi bambini saranno dirottati in un altro comune, non proprio a due passi, dato che la logica vedrebbe più vicina la scuola di Loreo.



Proseguendo: "Per favorire la formazione della classe prima e per venire incontro alle esigenze delle famiglie, l'amministrazione comunale si era fatta promotrice di un progetto di doposcuola (a carico del comune ). Questa amministrazione crede nel futuro della scuola di Boscochiaro ed è disposta a scommettere e ad investire su questo".



"Ed è e rimane al fianco delle nostre famiglie nel chiedere agli organi competenti di rivedere le soluzioni prospettate".