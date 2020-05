Da Ferrara in provincia di Rovigo, maxi sanzione

ROVIGO - Non si può passare da una regione all’altra senza un valido motivo, ovvero lavoro, salute o estrema necessità. Durante i controlli della Polizia di Stato di Rovigo, venerdì 15 maggio, sono state multate tre persone, ben 56 i controlli nelle ultime 24 ore.

Una in particolare aveva attraversato il fiume Po dalla provincia di Ferrara, quando è stato fermato dagli agenti non ha fornito giustificazioni valide, inevitabile la super multa che parte da 400 euro, ma in caso di guida di un autoveicolo il minimo è di 533 euro, nel peggiore dei casi si può arrivare anche a 4 mila euro.

I confini regionali probabilmente resteranno “blindati” fino al 3 giugno, salvo diverse disposizioni del Governatore del Veneto, Luca Zaia. Dal 18 maggio invece via libera agli spostamenti senza autocertificazione in Veneto, anche in questo caso si attende ad ore il decreto e l’ordinanza regionale.

Sempre nella giornata di venerdì 15 maggio i Carabinieri della provincia di Rovigo, impegnati su tutto il territorio, durante i controlli, non hanno elevato sanzioni.

Ricordiamo che fino a domenica 17 maggio rimangono in vigore le disposizioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e le successive “aperture” di Luca Zaia, quindi gli spostamenti in auto devono essere comunque giustificati, mentre l’attività motoria, con mascherine (esclusa la corsa) e guanti (o gel igienizzante) è libera.