54 nuovi guariti e nessun nuovo contagio in provincia di Rovigo

ROVIGO - “Comincio, come di consueto, con il quadro della situazione in Veneto - afferma il direttore generale dell'Ulss 5 Polesana Antonio Compostella -ma l’attenzione deve rimanere alta.” con queste parole il Direttore Generale commenta il bollettino di oggi, 16 maggio 2020, rispetto all’epidemia di Covid-19 in Polesine.0 nuove positività di residenti in Polesine (sono in totale 445 i residenti in Polesine con positività al Covid-19 riscontrati da inizio epidemia).Non si segnalano nuove positività.1 operatore di Fratta Polesine (attualmente positivi 0); 41 ospiti disabili degli Istituti Polesani (attualmente positivi 15); 10 ospiti disabili di Fratta Polesine (attualmente positivi 9); 2 ospiti anziani non autosufficienti di Fratta Polesine (attualmente positivi 0).Gli ospiti delle Strutture attualmente positivi rimangono quindi 24 (15 agli Istituti Polesani e 9 a Fratta Polesine); gli operatori attualmente positivi sono 10 (8 agli Istituti Polesani e 2 a Villa Tamerici).PRESTAZIONIIeri, 15 maggio 2020, abbiamo erogato un totale di 6.716 prestazioni.ATTIVITA’ CUP (Centro Unico Prenotazione)Il Centro unico di Prenotazione ha ricevuto, ieri 15 Maggio, circa 5.500 chiamate. Il numero è sempre molto elevato, più del doppio della media giornaliera pre-emergenza.I tamponi eseguiti da inizio epidemia in Polesine sono 21.389. Le persone sottoposte a tampone, da inizio epidemia in Polesine, sono 14.164.In Provincia di Rovigo, nelle ultime 24 ore, sono nati 5 bambini.8 ricoverati:0 in Malattie Infettive a Rovigo8 in Area COVID a Trecenta0 in Terapia Intensiva COVID a TrecentaAd oggi sono 205 le persone poste in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva.“Il numero delle persone in isolamento domiciliare è in forte riduzione, altro segnale incoraggiante che ci permette di guardare al futuro con ottimismo” ha evidenziato il Direttore Generale.Lo SPISAL dell’Azienda ULSS 5, ieri 15 Maggio, ha controllato 45 aziende della provincia di Rovigo, con in totale 296 dipendenti. I requisiti di sicurezza erano soddisfatti in tutte le verifiche.