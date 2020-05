Il sindacato autonomo di Polizia dona il kit di emergenza ai suoi iscritti

ROVIGO -"In questi mesi di emergenza sanitaria Covid-19, - dice Ballestriero - le donne e gli uomini della Polizia di Stato hanno dovuto spesso combattere in prima linea con ondivaghe od equivoche disposizioni del Ministero dell’Interno, circa l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale come le mascherine od i guanti. Così, abbiamo assistito a contrastanti disposizioni che ne hanno finanche scoraggiato l’uso poiché ciò poteva allarmare l’utente, sino ad arrivare nelle settimane scorse a direttive chiare che ne riconoscono l’utilità e ne impongono l’utilizzo durante il servizio"."A tutti i colleghi è stato evidente sin da subito che l’utilizzo delle mascherine e dei guanti poteva ridurre il rischio del diffondersi del contagio - prosegue il segretario provinciale - e che spesso dietro disposizioni così poco chiare che ne imponevano addirittura l’uso in maniera contingentata, vi era la difficoltà di questo Governo di fornire in quantità adeguata e giornalmente sufficiente i vari uffici del territorio, i cui Operatori erano quotidianamente impiegati nei gravosi servizi di controllo del territorio Covid-19.Come spesso è successo in questi anni circa la lacunosa fornitura di equipaggiamenti come le divise operative, i guanti antitaglio o altro, il Sap si è fatto interprete delle esigenze del personale, surrogando l’amministrazione del Ministero dell’Interno e garantendo la fornitura di quel materiale come i dispositivi di protezione individuale necessari per svolgere il proprio servizio con sufficiente serenità".