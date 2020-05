Salvaggio e Gaffeo in Ascopiave: Forza Italia solleva il dubbio di una spy story

ROVIGO -Se lo chiede Forza Italia per voce dei due coordinatori provinciali,, in qualità di socia di Ascopiave pronta al rinnovo dell'organo amministrativo, ovvero il consiglio di amministrazione, e del collegio dei revisori dei conti.come prima scelta, proposto dai colleghi, e secondo nome lo stesso Edoardo Gaffeo, led un secondo nome suggerito dai colleghi soci. Come già anticipato ( LEGGI ARTICOLO ) Asm si è comportata allo stesso modo dell'ultimo rinnovo, quando c'era Bergamin sindaco, ed ha preferito esprimere il nome di un revisore, piuttosto che di un consigliere. La scelta risiede nel fatto che il revisore di minoranza finisce ad assumere il ruolo di presidente del collegio, mentre il consigliere di minoranza rimane comunque "schiacciato" dallo strapotere dei 5 consiglieri espressi dal socio di maggioranza assoluta con oltre il 52% Asco Holding.Quella del collegio non è stata ammessa dal consiglio di amministrazione di Ascopiave in quanto, seppur spedita a mezzo posta certificata prima della scadenza del termine fissato alle ore 10 di lunedì 6 aprile 2020, sarebbe giunta a destinazione un minuto dopo tale scadenza.ed espone la Società ed i suoi esponenti ad un inevitabile contenzioso, a richieste risarcitorie e, soprattutto, ad enormi danni reputazionali", una società di proprietà esclusiva della Regione Veneto, proposto da Asm per il Cda ed hanno formalmente sollevato all'assemblea dei soci del 29 maggio prossimoAscopiave prova a giocare proponendo l'aumento del numero dei consiglieri da 6 a 7 (magari cercando di far sopire le polemiche facendo entrare sia un consigliere da Rovigo che quello proposto dal capofila Spresiano) maTutto ciò illustrato,scrivendo: "vi sono concrete possibilità che la lista presentata da Asm possa ottenere un consigliere in Ascopiave e che dovrebbe essere - in ragione di quanto disposto dallo statuto - il primo della lista Christian Novello e come secondo Edoardo Gaffeo; sottolineando che, il sopracitato avvocato illustra nel suo curriculum di essere dipendente di Veneto Acque spa".Bimbatti e Marangon fanno proprie le osservazioni dei comuni dissidenti capeggiati da Spresiano e riportano all'attenzione il vizio che invaliderebbe la nomina di Novello, "fa ritenere chese non previa richiesta da parte di Ascopiave della autorizzazione di cui al comma 9 del medesimo art 53 ed in assenza di autorizzazione la nomina è nulla e la società incorrerebbe nelle sanzioni previste dal comma 9.Peraltroin cui egli incorrerebbe tenuto conto della funzione istituzionale di Veneto Acque spa e dell’oggetto sociale di Ascopiave.Secondo una opinione che appare ampiamente condivisibile,Laddove tale opinione non dovesse essere condivisa altro" commentano Bimbatti e Marangon."Considerato che appare del tutto imperscrutabile il percorso che ha portato a selezionare come rappresentante di Rovigo un signore ignoto alla città - continuano i due forzisti di Rovigo - appare altamente improbabile che lo stesso avvocato Novello, se non altro per la formazione che ha e per la professione che svolge con le relative specializzazioni, non si sia posto il tema della evidente inopportunità che discende dal fatto che un dipendente della Regione Veneto assuma una carica in una società che intende dichiaratamente svolgere una attività nel settore idrico che è lo stesso nel quale il dipendente svolge il suo pubblico ufficio.Premettendo tutto questo, abbiam fatto un brutto sogno o le nostre varie valutazioni sono oggettivamente vere?".