Il Baseball Rovigo è il primo a ripartire

ROVIGO - Il Baseball Softball Club Rovigo è finalmente pronto a riprendere gli allenamenti collettivi sul diamante della Tassina. La svolta arriva dall'ordinanza regionale che autorizza l'apertura dei centri sportivi e che segna un ulteriore passo verso il ritorno alla normalità dopo mesi di stop dovuti all’emergenza covid-19. Nel pieno rispetto delle misure di sicurezza, la società rossoblù già da due settimane aveva dato il via alle sedute individuali dei suoi atleti seniores, che hanno iniziato a frequentare con regolarità il campo da baseball. Ma ora è tutto pronto anche per gli allenamenti di gruppo, che riguarderanno tutte le squadre del club rossoblù comprese le formazioni giovanili. Il tutto naturalmente seguendo alla lettera quanto disposto dalle direttive nazionali e regionali in materia di sicurezza per la ripresa delle attività sportive.

Il Baseball Softball Club Rovigo si è dotato inoltre di specifici protocolli interni per aumentare ulteriormente il livello di tutela di atleti e tecnici durante gli allenamenti facendo suo anche il protocollo approvato dalla Federazione Italiana Baseball Softball. Nel frattempo l’orecchio resta teso verso i piani alti federali per avere conferme sulla ripresa dei campionati, fissata il 14 giugno.

“Il baseball e il softball a Rovigo hanno la fortuna di avere a disposizione un ampio spazio verde che poche altre società possono vantare – sottolinea il presidente rossoblù Alessandro Boniolo - Il nostro diamante in Tassina in questo contesto diventa un’oasi di benessere, il posto ideale, non solo per i giovani ma anche per l’intera comunità, per tornare a fare sport in piena sicurezza. La nostra società finalmente si appresta a riprendere le attività collettive dopo un iter di preparazione molto professionale. E’ stata infatti garantita un’apposita formazione a tutti gli allenatori, curata da uno psicologo dello sport e un esperto di sicurezza. Inoltre, è stata organizzata una serata di formazione e approfondimento dedicata esclusivamente alle famiglie che compongono la comunità del baseball e softball, sempre alla presenza di uno psicologo dello sport, con l’obiettivo anche di condividere l’idea che le prossime settimane debbano tradursi in un periodo di festa per i nostri ragazzi, che aspettano da tempo il momento della ripresa degli allenamenti e che ultimamente sono stati esposti a stimoli soprattutto digitali”.

A conferma dell’attenzione sempre alta per i giovani, il Baseball Softball Club Rovigo, in attesa dei protocolli ufficiali, ha già programmato anche il tradizionale Summer Camp. La quinta edizione dell’animazione estiva rossoblù dedicata ai bambini dai 5 a i 15 anni inizierà la seconda settimana di giugno. Come sempre il quartier generale sarà il campo da baseball di via Vittorio Veneto. Ma, fedele alla sua natura, il Summer Camp non si limiterà solo a baseball e softball: le attività proposte spaziano in tante altre discipline sportive, giochi e varie iniziative di intrattenimento e socializzazione. Una formula vincente, premiata negli anni da una partecipazione sempre crescente. A seguire quotidianamente i ragazzi saranno i qualificati tecnici ed educatori rossoblù nel rispetto delle linee guida già emanate dal Governo e seguendo quanto verrà ulteriormente sancito dalle ordinanze regionali e comunali. E’ già possibile prenotare la partecipazione dei propri bambini scrivendo una mail all’indirizzo summercamp@bscrovigo.com. Altre informazioni saranno prossimamente consultabili sul nuovo sito della società www.bscrovigo.it