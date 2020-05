Due voci venete raccontano la storia di Pinocchio

VICENZA - Anche due voci venete tra quelle che, dalle più diverse regioni, stanno offrendo a bambini, famiglie e scuole il piacere di scoprire o riscoprire la magia unica de “Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino”, il capolavoro di Carlo Collodi al centro del podcast “Radio Pinocchio”, firmato dalla Federazione Italiana Teatro Amatori (Fita), in collaborazione con l’associazione pedagogisti ed educatori italiani (Apei).La Sacra e Francesca Mareri, entrambi di Imperia, chiamati a leggere i due capitoli successivi del romanzo, sempre con la “guida” dei pedagogisti APEI Matteo Corbucci e Silvia Augusti.La prima puntata delle nove in programma è andata in onda venerdì 24 aprile e l’ultima si svolgerà venerdì 19 giugno, ma il podcast resterà a disposizione nel sito www.fitateatro.it e nel canale YouTube Fita.Per i bambini e le famiglie, intanto, Fita ha avviato in questi giorni anche un altro podcast: La Fita racconta, vera e propria videoteca di fiabe, leggende, filastrocche e storie filmate da compagnie tesserate di tutta Italia. La raccolta – attualmente ricca di oltre ottanta clip, ma in costante aggiornamento - è disponibile nel sito dedicatowww.fitateatro.eu.