Luca Zaia: "Basta storie, mascherina e via. Tra due settimane potrebbe essere finita"

VENEZIA MARGHERA - Luca Zaia introduce la conferenza stampa dl 18 maggio, giorno della grande riapertura dopo le restrizioni per contrastare il contagio dal virus Covid-19, con l’aggiornamento del bollettino del Coronavirus in Veneto.18.950 i positivi (solo 11 più di ieri su 7ila tamponi); 3.870 le persone in isolamento; 592 i ricoverati (metà Covid-19 positivi, e metà negativizzati); 51 le persone in terapia intensiva; 3.187 i dimessi (+8 rispetto a ieri); 1.803 i morti in totale, di cui 1.322 in ospedale. Nelle ultime 24 ore sono nati 79 bambini.“Ho tantissime segnalazioni di cittadini che non utilizzano la mascherina. Il Veneto ha riaffrontato la riapertura col tema della mascherina, anticipando le date imposte dal governo, semplicemente perché è una riapertura importante, altri colleghi presidenti di Regione hanno fatto la scelta della mascherina, come il Friuli Venezia Giulia, è un fatto di messa in sicurezza dimostrata, su base scientifica, che salva la vita. Le multe ci sono, da 400 ai 3mila euro di ammenda. Lo so anch'io che alle volte sembra una rottura: una passeggiata la sera, tanto non incontro nessuno, ci diciamo. Ma non è questo il punto: la mascherina la dobbiamo portare sempre, facciamo questo sforzo per due settimane, arriviamo a giugno, dimostriamo che i Veneti sono persone responsabili, coscienziose, e poi magari ce ne liberiamo. Ma per le prossime due settimane la mascherina deve essere indossata sempre e comunque”.. I mercati sono autorizzati, qualche amministrazione comunale ha qualche perplessità sui controlli e contigentamento degli accessi, ma sono autorizzati tutti, di ogni ordine e grado e per qualsiasi categoria merceologica.. Altro aspetto fondamentale è quello dei ristoranti, “stiamo lavorando ad una ulteriore norma che si tradurrà in circolare, di fatto c’è solo l’obbligo del distanziamento sociale, l’uso della mascherina e dei guanti per gli operatori, con l’idea di favorire un grande ricambio d’aria e di privilegiare le aree esterne. Si incentivino al massimo le azioni per l'ampliamento dei plateatici”. I buffet classici sono vietati, ma entro la settimana la Regione Veneto farà uscire una circolare che permetterà agli albergatori il buffet con servizio, ovvero con la presenza di un operatore della struttura che impiatta e consegna al cliente, ordinatamente in attesa.“Rispetto alle attività stiamo lavorando al tema dei centri estivi. Il Dpcm lo prevede. Facciamo una ultima ricognizione con l’assessore Manuela Lanzarin per aprire la partita dei centri estivi”.L’altro mondo che sarà preso in considerazione dall’ordinanza è quello dei parchi e del luna park.