Si aprono i confini regionali tra Veneto ed Emilia Romagna per visitare i congiunti 

OCCHIOBELLO (RO) - In considerazione della positiva evoluzione dello stato epidemiologico delle rispettive Regioni, e vista l’esigenza manifestata da numerosi cittadini dei rispettivi territorio residenti nella zone di confine, con relativa ordinanza di Veneto ed Emilia Romagna, le provincie di Rovigo e Ferrara hanno raggiunto un accordo, ma per oltrepassare il Po per visitare i congiunti, servirà comunque l’autocertificazione.

“Abbiamo raggiunto con soddisfazione - commenta Sondra Coizzi sindaco di Occhiobello - un obiettivo atteso dai nostri cittadini, ormai da settimane: i residenti delle province di Rovigo e Ferrara potranno, da oggi, fare visita ai propri congiunti nei rispettivi territori provinciali. I governatori Zaia e Bonaccini hanno concordato che sia possibile questa mobilità: per noi significa il ricongiungimento degli affetti tra numerose famiglie separate dall’emergenza Covid. L’accordo tra le Regioni è il frutto anche di istanze che noi sindaci abbiamo portato ai rappresentanti istituzionali che hanno saputo ascoltare le esigenze di due territori divisi geograficamente, ma uniti su tanti fronti. Ringrazio l'assessore Cristiano Corazzari che si è interessato fin dai primi tempi per risolvere la questione.

Rimane obbligatoria l’autocertificazione per passare il Po indicando che si fa visita ai congiunti (senza più l’assoluta urgenza), almeno fino al 3 giugno. Per spese e altri motivi che non siano salute e lavoro, come da Dpcm, fino al 3 giugno non sarà consentito uscire dalla Regione.

Martedì 19 maggio alle 11 e 30, lungo la passerella pedonale del ponte sul Po, ci sarà un incontro tra i sindaci delle amministrazioni comunali di Occhiobello e Ferrara, Sondra Coizzi e Alan Fabbri, e i presidenti delle due Province Ivan Dall'Ara (Rovigo) e Barbara Paron (Ferrara).