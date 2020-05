I medici del Veneto ai cittadini: “Attenzione, non ne siamo ancora fuori”

ROVIGO –scrive sperando di fare breccia nel cuore dei tanti appassionati della palla ovale in Regione.“In queste ore, dopo le straordinarie difficoltà dei mesi scorsi legate all’epidemia Covid-19, che hanno costretto a una sofferta reclusione la quasi totalità della popolazione,L’allentamento dei contagi è il risultato dell’delle azioni sinergiche della protezione civile, dei volontari, e di tutti coloro che ancora oggi combattono in prima linea.Siamo stati sottoposti a prove molto dure,con la riapertura di molte attività economiche, purché nel rispetto dei protocolli nazionali e delle linee guida approvate dalla Regione Veneto, e con una ritrovata normalità di movimentazione sociale, seppur cauta.Facciamo ao altra idonea protezione delle vie respiratorie in modo corretto (copertura integrale di naso e bocca), utilizzare guanti o gel igienizzanti, mantenere il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro (2 metri nell’esercizio di attività sportive).Raccomandiamo di seguire le altre norme igieniche come buona abitudine:La bella stagione invita a stare all’aria aperta, approfittiamo delle ore di sole per una sana camminata o attivita’ motoria: ne avremo beneficio fisico e mentale.Ribadiamo, ancora una volta, di stare attenti alle fake news e di evitare terapie "fai da te", ma di rivolgersi sempre al medico curante.Siamo fiduciosi che le ulteriori conoscenze scientifiche di questo nuovo virus ci consentiranno una efficace prevenzione e terapie adeguate per la salute della nostra popolazione.Rivolgiamo il nostro appello ai guariti che nelle prossime ore riceveranno l’invito della Regione Veneto a sottoporsi al prelievo per la donazione del sangue:, la vostra risposta contribuirà alla ricerca scientifica e darà una possibilità di guarigione in più agli ammalati ( LEGGI ARTICOLO ).Riprendere per mano le nostre vite è un atto di responsabilità individuale e collettiva:Il comportamento scorretto di pochi o anche di uno solo potrebbe avere serie conseguenze ( LEGGI ARTICOLO ), e non possiamo permetterci un ritorno alla fase 1 che comporterebbe ancora la chiusura dell’intero Paese”.