Alla scoperta del miele del Delta in occasione della giornata mondiale delle api

ROVIGO - In occasione della giornata mondiale delle api (20 maggio), istituita all’unanimità dall’assemblea generale delle Nazioni Unite nel 2017, si propone un breve viaggio alla scoperta delle produzione nel Delta del Po, una zona fortemente vacata all’apicoltura. Fonti storiche ne attestano la pratica fin dai tempi dell’antica Roma. Plinio il Vecchio scriveva: “gli apicoltori si muovevano per mesi lungo il corso del Po per sfruttare gli ambienti delle sponde del fiume lussureggianti di piante, fiori e radure.Questa cresce nelle zona umide e salmastre delle lagune, soggette a inondazione con l’alta marea; da qui il nome del miele. Nonostante le api abbiano bisogno di acqua dolce, molte si spingono in queste zone, ancheperché i limonium hanno una fioritura tardiva e sono presenti anche in estate. Il miele di barena è molto caratteristico è ha un retrogusto salato. Oltre che un’esperienza gastronomica e sensoriale, il miele nel Delta diventa anche occasione di approfondimento e conoscenza grazie al Museo del Miele, situato a pochi chilometri da Porto Viro - Località Cà Cappellino nel cuore del Parco Veneto del Delta del Po.Questo offre al consumatore la garanzia di acquistare un prodotto genuino, vergine e integrale. Il centro offre, anche, assistenza tecnico agli apicoltori locali e a chiunque altro voglia intraprendere questa attività. In generale, a produzione nel Delta, per le sue caratteristi che (clima, vegetazione, vicinanza con il mare) sta diventando molto apprezzata e riconoscibile.