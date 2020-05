Al centro residenziale per anziani si cerca personale

BADIA POLESINE (RO) – Come annunciato nel corso della diretta video di sabato scorso (LEGGI ARTICOLO) sono stati pubblicati due avvisi pubblici di selezione, reperibili sul sito internet della Casa del Sorriso, che offrono opportunità di lavoro per OSS ed Infermieri.

Ad annunciare le assunzioni è il presidente del Cda del centro residenziale, Tommaso Zerbinati. Le unità da inserire sono reclutate attraverso due bandi di selezione pubblica come da vigente normativa.

L’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficienza (IPAB) Casa del Sorriso è un centro residenziale per anziani le cui origini risalgono al 1872 e che oggi conta oltre 170 ospiti tra anziani non autosufficienti e adulti inabili. L’IPAB di Badia Polesine è accreditata dal sistema Socio Sanitario regionale veneto e offre servizi di assistenza diretta, socio sanitaria e riabilitativa alla persona.

Gli interessati all’assunzione alla Casa del Sorriso, devono inviare la domanda di ammissione alla selezione entro lunedì 25 maggio 2020 ore 12.00, a pena di esclusione, trasmettendola mediante raccomandata A/R oppure a mezzo posta certificata all’indirizzo PEC casadelsorriso@pec.it, in un unico file pdf oppure, in alternativa, consegnandola a mano, in questo caso, accedendo alla struttura secondo le modalità dettate dall’emergenza Covid-19, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00.

L’inquadramento e il trattamento giuridico – economico sono quelli del vigente C.C.N.L. Funzioni Locali. Sul sito dell’Ente si possono reperire i due avvisi di selezione oltre all’elenco della documentazione occorrente ed al fac-simile della domanda.

U.M.B.