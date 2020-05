Azzalin: basta Zaia con la campagna elettorale

ROVIGO - “Se il Veneto è Covid-Free, e si può votare a luglio, perché Zaia continua ogni giorno con le sue interminabili dirette Facebook, ridotte ormai a chiacchiere da bar all’ora dell’aperitivo? Dall’informazione ormai siamo passati direttamente alla propaganda ed è scorretto. È evidente che la spropositata presenza mediatica del governatore ha poco a che fare con l’emergenza coronavirus, che anzi strumentalizza, e ben più con la ricerca di un’investitura plebiscitaria, senza curarsi di violare elementari regole democratiche. Oggi come ieri il fine giustifica i mezzi. Affermare però una cosa importante come questa, Veneto Covid Free, significa mettere la ‘firma Zaia’ su zero contagi da stasera e zero ricoverati. Gli vogliamo credere. Ma significa che appena compare un numero superiore allo zero in qualsiasi statistica, possiamo dire che ogni veneto che rientra in quei numeri è la prova delle bugie del presidente Zaia”. A dirlo è Graziano Azzalin, consigliere del Partito Democratico, replicando alle esternazioni del governatore, che insiste per elezioni a luglio.

“Sul piano amministrativo-sanitario abbiamo sempre collaborato, come è giusto che sia durante un’emergenza del genere. Adesso siamo in una nuova fase, lo dice Zaia, e quindi è scorretto confondere i piani. Se si invocano elezioni a breve, un presidente di Regione dovrebbe sapere che ci sono delle regole. La finestra temporale la deciderà il Governo, sulla base di indicazioni di carattere sanitario. Ma, come stiamo ribadendo da settimane, c’è un problema riguardante la par condicio, che il ‘Serenissimo Doge’ finge di non vedere. Indipendentemente dai sondaggi, le regole del gioco devono essere uguali per tutti. In democrazia funziona così”.