"Viaggio nel Teatro Veneziano": Alberto Toso Fei accompagna la transizione del teatro veneto

Gli ultimi mesi hanno avuto (pesanti) ripercussioni su molti campi professionali, soprattutto quelli legati al mondo dell'arte. Il Veneto, ad esempio, ha dovuto fare i conti con la sospensione e il rinvio degli spettacoli teatrali, senza dare ad appassionati e professionisti del settore punti di riferimento chiari sul futuro prossimo. Ciononostante, il 12 maggio si è tenuto un incontro tra Cristiano Corazzari, assessore alla cultura della Regione Veneto, e i principali esponenti del Teatro Stabile del Veneto e di Arteven, al fine di programmare la stagione 2020/21 in linea con tutte le misure di sicurezza necessarie. La proposta fatta è coraggiosa e ambiziosa e prevede la messa in scena di ben 10 spettacoli per un totale di 200 recite in varie parti del Veneto, in particolare in quei luoghi che vorranno dare una preferenza per spettacoli prodotti proprio sul territorio regionale.

In questo senso, le parole di Corazzari sono una boccata d’aria fresca per il teatro. L’assessore ha infatti sottolineato come, nonostante la prudenza e la cautela che l’attuale periodo impone, la Regione stia combattendo per dare alle istituzione e alle associazioni culturali la possibilità di ripartire. La proposta formulata dal Teatro Stabile e Arteven rappresenta quindi una potenziale svolta per il mondo dell’arte e dello spettacolo veneto, il cui futuro, altrimenti, rischierebbe di essere tutt’altro che roseo. Infine, Corazzari ha tenuto a sottolineare la valenza dei teatri e dell’arte in generale come risorsa pubblica e bene fondamentale per i cittadini, soprattutto in un momento come questo.

Photo by Pxhere